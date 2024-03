Por que chocolates europeus são considerados de alta qualidade?

O chocolate é muito procurado nesta época do ano por causa da Páscoa. Neste momento, supermercados, lojas e confeitarias já estão recheados de embalagens brilhantes que chamam a atenção, induzindo os consumidores a comprarem os doces.

Mas seja na Páscoa ou em qualquer outro período, quando se trata da qualidade de chocolates, países como a Suíça e a Bélgica costumam ser lembrados por levarem a fama de melhores do mundo. Ao Paladar, a especialista no assunto, Juliana Aquino, explicou que isso acontece por conta da exigência de porcentagem mínima de cacau.

“Há leis na Europa que exigem uma porcentagem mínima de 35% de cacau na formulação do chocolate; aqui no Brasil, a lei exige que a quantidade mínima seja 25%”.

Claro que não existe apenas esta razão para o tamanho da popularidade dos chocolates europeus, mas mostra um pouco das diferenças de qualidade quando falamos de chocolates industrializados.

Testes de Páscoa

PUBLICIDADE

Para te ajudar na missão de escolher o chocolate ideal para esta Páscoa, o Paladar realizou recentemente um teste com ovos de Páscoa ao leite mais vendidos nos supermercados. A prova foi realizada às cegas com um time de jurados, que avaliaram aspecto visual, aroma, textura e sabor dos produtos (veja o ranking completa aqui).

Além do teste de ovos de Páscoa, o Paladar colocou à prova as colombas pascais, também tradicionais da época. Foram degustadas 10 amostras, avaliando aspectos como aroma, umidade e densidade da massa, aparência, qualidade e distribuição das frutas (veja o resultado do teste aqui).

Para saber mais curiosidades e dicas sobre como comprar chocolates, leia a matéria de Chris Campos, no Paladar.