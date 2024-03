Por que dar queijo de leite cru para as crianças?

Ao longo dos últimos anos a alimentação mudou e tanto adultos quanto crianças passaram a comer alimentos mais industrializados, esterilizados e ultraprocessados, que passaram a ser vistos como mais “saudáveis”.

No entanto, uma discussão recente sobre o consumo de queijos feitos com leite cru e como são desaconselhados por autoridades, ganhou destaque. Profissionais do setor alimentício e da saúde afirmam que, na verdade, o alimento faria bem para as pessoas, especialmente para crianças.

Em vídeo de 15 minutinhos gravado em uma conferência da Fundação pela Biodiversidade Queijeira no Mundial do Queijo de Tours, o pediatra Alexis Mosca, do Hospital Robert Debré de Paris, especialista em microbiota intestinal de crianças pequenas, afirmou que “diversificar a flora intestinal tem consequências benéficas a longo prazo” e, por isso, seria uma boa ideia dar queijos feitos com leite cru para crianças.

Ele explicou que quando um bebê nasce, também surge seu ecossistema e já nas primeiras semanas ele começa a ser colonizado por centenas de milhares de bactérias que estão no seu meio, principalmente no leite da mãe, o que favorece o organismo da criança, trazendo mais proteção.

Para saber mais sobre a discussão em torno do queijo feito com leite cru, leia a matéria completa.