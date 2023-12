Por que espumantes têm bolhas? Especialista explica

Com apenas duas semanas de distância do fim do ano de 2023, é muito provável que a agitação dos encerramentos e celebrações que fazem parte do clima da época já tenha alcançado diversas famílias de alguma forma.

Esse período de festas envolve todo aquele tradicionalismo típico, como a organização da ceia, o famoso peru de Natal, as farofas diferenciadas, sobremesas, outros pratos típicos, e, claro, o espumante, que não pode faltar.

Uma das bebidas mais consumidas no Natal e no Ano Novo, o espumante tem características muito específicas, como a cor clara, o sabor suave e principalmente as borbulhas. Mas, já parou para pensar porque todo vinho do tipo espumante tem bolhas?

Para sanar essa questão a especialista em vinhos e colunista do Paladar, Suzana Barelli, explica os processos de fermentação que resultam no líquido dourado e gaseificado no vídeo acima. Confira!