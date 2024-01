Por que não pode lavar o frango? Entenda o debate

O hábito de lavar frango geralmente gera dúvidas e há um entendimento entre especialistas de que não se deve higienizar a carne em água corrente, visto que pode favorecer a proliferação de bactérias, como a Campylobacter, na pia, utensílios e até em outros alimentos, aumentando as chances de uma possível intoxicação alimentar.

Um episódio na cozinha do Big Brother Brasil chamou a atenção do público na última sexta-feira (19). O participante Davi lavou filés de frango na pia, mas sem usar qualquer recipiente para ajudar no processo, colocando o filés diretamente na cuba e isso gerou discussão nas redes sociais. Mas, afinal, pode ou não lavar o frango?

Em entrevista à Renata Mesquita, a chef Heloisa Bacellar deu dicas importantes sobre como preparar o frango e enfatizou que, se a compra da carne provém de um comércio desconhecido da sua região, as possíveis bactérias existentes no frango aumentam as chances de contaminação dos outros alimentos.

Isso, por sua vez, amplia os riscos de uma intoxicação alimentar, como reafirma outra matéria do Paladar sobre o assunto.

Mas, vale reforçar também que segundo a chef, lavar ou não o frango vai depender da procedência do produto. Ela defende que, caso você compre um frango orgânico de boa procedência provavelmente não vai precisar lavar. Agora, se estiver comprando qualquer outro, é bom fazer a limpeza. Por disso, apesar de alguns especialistas defendem que a carne não precisa passar por esta etapa, há controvérsias nesta discussão.

Logo, mesmo ao confirmar que nem todo frango precisa ser lavado, neste tipo de compra, a chef indica a lavagem da carne. A resposta aponta que a o alimento deve, depois, ser bem seco. Leia o conteúdo completo.