Por que o gelo certo é tão importante na hora de fazer drinques?

A qualidade das bebidas e dos instrumentos de coquetelaria é essencial para construir bons drinques, mas a mixologista e consultora de bares Stephanie Marinkovic alerta que o gelo é um componente tão importante quanto bons materiais e boas bebidas.

De acordo com a profissional, o gelo para drinques é um pouco maior, mais translúcido e feito com água de maior pureza. Esses aspectos garantem uma diluição mais suave e uniforme, deixando a bebida com um perfil de sabor mais próximo das versões profissionais.

É possível preparar gelos assim em casa, mas a mixologista diz que é fácil encontrar gelos dessa qualidade para vender em mercados e redes de delivery. Se você quer saber mais sobre como começar a preparar drinques em casa, leia a matéria completa.

