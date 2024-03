Por que os vinho costumam ter um ‘buraco’ no fundo da garrafa? Descubra

Para aqueles que são amantes de vinho, algumas dúvidas provavelmente já surgiram na mente, como o porque há uma cavidade no fundo da maioria das garrafas da bebida e qual a utilidade desse “buraco”.

Esse formato da garrafa teria começado a ser produzido séculos atrás, quando os artesãos sopravam o vidro ainda quente para molda-la. “Historicamente, o ‘buraco’ ou ‘punt’ tem a ver com as sopradas, que não eram muito precisas. Então se puxava essa parte para cima para garantir que o apoio da garrafa fosse liso”, informou Bautista Casafús, sommelier do restaurante Arturito, em entrevista à Casa Vogue.

Também à Casa Vogue, Marcel Forte, um dos sócios do bar de vinhos Clementina, em São Paulo, disse que o formato da garrafa não interfere na qualidade da bebida e que o formato é mais utilizado como estratégia de vendas.

Já no caso das garrafas de espumantes, que costumam ter um “punt” maior, é por conta das bolhas. “Isso ajuda a distribuir a pressão para toda a estrutura da garrafa, como uma ponte com uma estrutura de arcos embaixo”, afirmou o sommelier.