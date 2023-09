Pork’s Festival tem torresmo de rolo, galinhada e mais; confira todas as informações

O Pork’s Festival, uma celebração da culinária, promete ser o ponto de encontro para os amantes da boa comida na Praça Arautos da Paz, localizada em Campinas, São Paulo.

Nos dias 07, 08, 09 e 10 de setembro, os visitantes poderão se deliciar com uma variedade de pratos, desde o torresmo de rolo, torresmo caipira, porco assado e linguiças até hambúrgueres artesanais. Clássicos como feijão tropeiro, baião de dois, galinhada e frango frito com polenta também marcarão presença, assim como opções doces como crepes, churros, cocadas e o irresistível fondue de chocolate com morango.

Para acompanhar, o evento oferecerá uma ampla seleção de bebidas, incluindo chopps de diversos tipos, cervejas, caipirinhas, batidas, sucos naturais e refrigerantes.

Além da gastronomia, os visitantes poderão aproveitar a programação musical do Pork’s Motor Rock, que contará com 12 bandas cover e multicover abrangendo diversos estilos do rock.

Quanto aos horários, na quinta e no sábado, o festival funcionará das 12h às 22h, na sexta das 17h às 22h e no domingo das 12h às 20h, com entrada gratuita para todos. Confira a programação completa no site.

