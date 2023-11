Pratada oferece PFs veganos por menos de R$ 30; confira

Em um trabalho conjunto com chefs renomados, o Paladar elencou os melhores PFs do centro da cidade de São Paulo e definiu um top 6 com os melhores pratos feitos da região. Dentre os restaurantes que oferecem as melhores opções, está o Pratada.

O restaurante apresenta sugestões de PFs veganos, como couve-flor empanada com molho barbecue e gergelim, arroz, feijão e salada (às terças, R$ 29); batata doce com coalhada de tofu, pesto, arroz com grãos, feijão e salada do dia (às quartas, R$ 29); e almôndegas de soja ao molho, arroz, feijão, fritas, refogado e salada do dia (às quintas, R$ 29).

O Pratada fica localizado na R. Gen. Jardim, 160, Vila Buarque. 96417-1348. 12h/15h (fecha dom.).

Para saber todos os restaurantes que estão no top 6 do Paladar, leia a matéria completa.

