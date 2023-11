O Brasil conquistou mais uma vez reconhecimento em ranking internacional do mundo da gastronomia. Presente na lista de melhores pratos com camarão do mundo, do site TasteAtlas, o bobó de camarão conquistou a sexta posição, superando concorrentes como os camarões ao estilo peruano e o camarão frito japonês.

A receita típica da Bahia é a única receita brasileira presente no ranking, que reúne as avaliações feitas pelos usuários do site em um sistema de classificação em estrelas, que pode variar de 0,5 a 5.

As notas gerais são aferidas pelas médias das avaliações dos internautas, que elegeram alguns outros pratos acima da iguaria baiana. Os gambas al ajillo (camarões com alho ao estilo espanhol), tacos gobernador (tacos mexicanos com camarão), simiako garidak (da ilha grega de Symi) ficaram no pódio da lista, tendo o preparo espanhol sido o campeão do ranking.

Como funciona o ranking do TasteAtlas?

O TasteAtlas não é um ranking feito por especialistas em gastronomia, mas por usuários do site, que dão notas de 0,5 a 5 para uma vasta variedade de pratos típicos de países ao redor do mundo. Para compor os rankings do portal, a plataforma reúne a média das notas recebidas por cada prato para aferir sua classificação geral.

As listas podem comparar diferentes pratos com os mesmos ingredientes ou técnicas de preparo, pratos de determinada culinária com uma melhor nota geral ou ainda classificações mais abrangentes.

Aprenda a fazer em casa

