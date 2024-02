Prato coreano é eleito a melhor fritura segundo ranking internacional

Clássicas entre as comidas de boteco, as frituras são deliciosas e sempre estão presentes em happy hours. Na última segunda-feira, 5, o TasteAtlas atualizou o ranking com os quitutes fritos mais amados do mundo e o frango frito coreano foi o grande vencedor. A coxinha, do Brasil, que antes não havia entrado para o top 10, agora está em 4º lugar entre as comidas fritas mais aprovadas.

O Chikin, ou frango frito coreano (KFC), é um dos pratos mais populares na Coreia do Sul e consiste em pedaços de frango empanados e fritos.

Apesar da fama, a cultura do frango frito foi introduzido no país pelos militares americanos durante a Guerra da Coreia na década de 1950. E foi a partir das décadas de 1970 e 1980, que a indústria coreana de frango frito se expandiu com o surgimento de várias redes de restaurantes com foco na receita, conforme o TasteAtlas.

Essas redes começaram a experimentar diferentes sabores e molhos, indo além da versão original e despojada do frango frito, o que o tornou tão popular hoje em dia.

Como funciona o TasteAtlas?

O TasteAtlas não é um ranking feito por especialistas em gastronomia, mas por usuários do site, que dão notas de 0,5 a 5 para os diversos pratos típicos de países ao redor do mundo. As listar também podem comparar técnicas de preparo, pratos de determinada culinária ou destinos gastronômicos mundiais.