Prato Feito Brasil: Saiba os spoilers do próximo programa da Rita Lobo na Globo

O programa Prato Feito Brasil, da TV Globo, lança o seu segundo episódio nessa sexta-feira, 01, onde a apresentadora e chef de cozinha Rita Lobo visita pela primeira vez o Pará para conhecer o ‘pê-efe’ dos paraenses.

A viagem começa pelo famoso Ver-o-Peso, em Belém, um dos mercados públicos mais antigos do Brasil, com a apresentadora correndo pelas barracas enquanto conversa com comerciantes

Logo em seguida, Rita segue em busca do PF paranaense e descobre que o prato mais comum é o peixe frito com açaí. A apresentadora ainda saboreou outras receitas populares durante sua passagem pela região e conta a experiência.

“Comi caldeirada de peixe, moqueca paraense, fui numa padaria artesanal que criou polêmicas na época, do pão com ovo de R$25, mas é uma refeição completa e vem muitas outras coisas no prato, uma torta doce de queijo do Marajó”, afirmou.

O episódio do Pará, no Prato Feito Brasil, será exibido hoje, 01, logo após o Globo Repórter.

