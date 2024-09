Nesta sexta-feira, 6, é comemorado o Dia do Sexo. E para celebrar a data, chefs indicaram pratos afrodisíacos que levam ingredientes que vão além de chocolate, pimenta ou mel.

Embora a comprovação científica sobre os efeitos desses alimentos seja inconsistente, a combinação de sabores, aromas e texturas promete uma experiência sensorial completa. Confira a seguir quais restaurantes em São Paulo oferecem essas iguarias e conheça as sugestões dos chefs para tornar sua celebração ainda mais especial.

Canto do Picuí

Os frutos do mar são comumente ligados a sensações afrodisíacas devido as propriedades proteicas e minerais que apresentam. Entram na lista ostras, camarões, lagostas, lula, entre outros. Ao Paladar, o chef Wanderson Medeiros, do Canto do Picuí, contou que o sururu e as ostras são bons exemplos e que costuma utilizar os ingredientes no restaurante.

“O sururu é naturalmente conhecido como um ingrediente afrodisíaco, e ele está muito presente no meu cardápio no tradicional caldinho de sururu, e também aparece na Paella dos Milagres. Outro ingrediente que uso com certa frequência são as ostras. A gente até brinca, quando os noivos estão fazendo a degustação, comentamos que são afrodisíacos, mas, pelo amor de Deus, que eles segurem até o dia do casamento!”, disse Wanderson.

PUBLICIDADE

Onde: Rua Ferreira de Araújo, 329, São Paulo, Brazil 05428000

Borgo Mooca

As trufas são conhecidas por seu teor de feromônios e no Borgo Mooca, localizado na Santa Cecília, o ingrediente é destaque de pratos sazonais, como o Gnocchi Fritti Alla Panna com Trufas, Gema e Pangrattato.

“Esse gnocchi é feito com batatas, com pouca farinha, resultando em uma textura leve. Ele é frito e servido com um molho alla panna, uma redução de jerez com creme de leite, manteiga e sal, criando um molho untuoso, porém leve. Finalizamos o prato com uma gema de ovo mole e lascas de trufa, que trazem um sabor terroso e umami, parecido com cogumelo cru. É um ingrediente raro e sazonal,” destacou o chef-executivo da casa, Thiago Gonçalves.

PUBLICIDADE

Onde: Rua Barão de Tatuí, 302, Vila Buarque, São Paulo-SP

O Varal

Quando se trata de ingredientes exóticos, um que não pode ficar de fora é a cachaça de jambu, bebida típica da região Norte do Brasil. Para o chef Thiago dos Santos, do bar O Varal, a combinação do jambu com a cachaça resulta em uma bebida exótica e vibrante.

A cachaça é conhecida por causar a sensação de dormência na boca, proporcionada pelo jambu, uma planta com propriedades anestésicas naturais. Além disso, o jambu é associado ao grupo dos ingredientes afrodisíacos por estimular a circulação sanguínea e aumentar a sensibilidade nas áreas onde é consumido.

PUBLICIDADE

“Isso faz da cachaça de jambu uma escolha ideal para coquetéis que buscam o despertar dos sentidos. Aqui no varal escolhemos a cachaça de jambu para criar o Pai d’égua, uma bebida que combina o frescor do maracujá, a doçura terrosa do melado de cana e um toque picante de pimenta. A mistura desses ingredientes cria uma experiência única, equilibrando dulçor, acidez e picância”, declarou.

Onde: Rua Artur de Azevedo, 636, Cerqueira César, São Paulo

Osteria Taipa

No restaurante dos irmãos Victor e Vinicius Branco, na Serra Catarinense, também há pratos afrodisíacos e o alimento de destaque é o cogumelo porcini. Ele é o ingrediente principal de pratos como o risoto de funghi porcini. “Ele é o rei dos cogumelos pelo seu sabor marcante. Além do risoto, também utilizamos o porcini no molho do nhoque, um dos pratos mais pedidos, e na nossa sopa de agnoline”, afirmou o chef Victor.

PUBLICIDADE

Onde: Rua Nepomuceno Costa 289, Lages 88502130

Para mais curiosidades e informações sobre pratos afrodisíacos, confira a matéria completa de Matheus Mans para o Paladar.