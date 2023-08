Prefere cerveja sem álcool? Júri especializado elege o top 3 do mercado

Você sabe quais as 3 melhores cervejas sem álcool do mercado? Foto: Pexels

Os brasileiros amam uma boa cerveja, ou, como é chamado em grande parte do país, “brejas”. Mas alguns têm preferência pelas opções sem álcool. O Paladar experimentou sete alternativas disponíveis no mercado e elaborou um ranking.

O primeiro lugar foi da Budweiser Zero, lançada em 2022 no Brasil. Que, segundo os jurados, cumpre com o prometido: o mesmo sabor e refrescância da versão original, além de possuir uma boa carbonatação, espuma persistente, aroma frutado e amargor marcante.

A Heineken 0,0 foi quem conquistou o segundo lugar, por ser bem equilibrada e ter alta drinkability. O aroma e o sabor passeiam entre o malte e o floral do lúpulo. Amargor médio é presente.

Em terceiro, mas não muito atrás das outras, está a Estrella Galicia 0,0. De cor dourada, a mais escura das amostras, tem aroma e sabor de malte (derivados do mosto) bem presentes. Apresenta boa carbonatação, leve amargor, mas dividiu a opinião dos jurados quanto à drinkability: enquanto uns aprovaram o dulçor residual acentuado, outros consideraram enjoativo.

O ranking completo das cervejas sem álcool pode ser conferido aqui.