Preferência por cerveja? Cérebro pode te enganar sobre características da bebida

Ao tomar duas cervejas diferentes, as pessoas costumam notar que uma é mais forte que a outra. Ao observar isso, um estudo resolveu testar a verdade por trás dessa lógica e realizou um experimento com os voluntários.

As pessoas que se voluntariaram para a pesquisa tomaram duas doses da bebida de duas marcas e notaram as diferenças entre elas. No entanto, depois, foram informadas de que se tratava da mesma cerveja.

O estudo foi feito pela graduada em Matemática Aplicada a Negócios Natália Munari Pagan. Ao Jornal da USP, ela contou que a resposta tem a ver com a neurociência aplicada à área de marketing. Portanto, mesmo o cérebro não tendo notado diferença entre as supostas duas cervejas, o consumidor define a que prefere.

Ela aponta que o resultado da pesquisa mostra uma dissociação entre as respostas cerebrais e emocionais dos participantes.

