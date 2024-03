Premiação revela qual é o melhor chocolate ao leite do mundo

Com a missão de promover anualmente uma competição que abrange diversas variações de chocolates, o International Chocolate Awards visa divulgar as produções feitas com cacau, incentivar o desenvolvimento local e expandir este mercado.

De acordo com o site oficial, especialistas gastronômicos, que passam por um treinamento para aguçar o paladar ao assunto, participam da avaliação. Ela contém várias etapas que consideram muito além de apenas os atributos do chocolate, além de sua receita e técnicas que influenciam o resultado final.

Neste contexto, a marca canadense Chaleur B Chocolat conquistou o primeiro lugar na premiação, destacando-se como a melhor versão ao leite, segundo a opinião dos especialistas. Leia o conteúdo de Helena Gomes na íntegra sobre o assunto.

O International Chocolate Awards

O International Chocolate Awards é uma competição de alcance global que ocorre anualmente, contemplando categorias que vão desde chocolates amargos, saborizados, ao leite e até recheados, produzidos por fabricantes de todo o mundo. Ao final da avaliação, conduzida em conjunto com especialistas e utilizando um sistema de critérios importantes, o prêmio revela as pontuações finais.