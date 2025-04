Prêmio Paladar 2025: Fogaça relembra sua trajetória e celebra 20 anos de ousadia na gastronomia

Vinte anos de carreira e dedicação. Um marco que define a trajetória de dois gigantes da gastronomia: o Paladar e o chef Henrique Fogaça. De um lado, a plataforma compartilha com o mundo as múltiplas expressões da cozinha; do outro, o chef imprime ousadia e personalidade à culinária paulistana.

Em 2025, o Paladar celebra duas décadas de história, assim como o Sal, restaurante primogênito do jurado do MasterChef. Para marcar a jornada, Fogaça relembrou momentos especiais vividos ao lado da plataforma em um dos vídeos que celebram a volta do Prêmio Paladar.

Gastronomia e ousadia

Henrique Fogaça tem uma história com o Paladar que atravessa o tempo. Como contou Fernanda Meneguetti, do Paladar, o chef iniciou sua trajetória na gastronomia por necessidade: enquanto trabalhava como bancário na capital paulista, passou a cozinhar para economizar. Logo começou a vender marmitas para colegas e tatuadores da região.

O talento e o empreendedorismo o levaram a se destacar. Fogaça foi um dos precursores do conceito de food truck com o Rei das Ruas, uma Kombi de lanches que ajudou a financiar seus estudos de gastronomia na FMU. Duas décadas depois, o chef comanda sete casas de sucesso em São Paulo: o Sal Gastronomia (Rua Bela Cintra e Shopping Cidade Jardim), o Jamile (no Bixiga) e o gastropub Cão Véio (com unidades na Vila Madalena, Tatuapé, Vila Mariana e Alphaville).

Com o Paladar, Fogaça também coleciona momentos marcantes. Foi protagonista de uma matéria sobre técnicas moleculares, intitulada “Brincando de Adrià”, compartilhou seu trabalho voluntário no Instituto Chefs Especiais e conquistou o Prêmio Paladar com uma receita de copa lombo — prato que voltará ao cardápio para celebrar o 20º aniversário do Sal.

Dicas da marmita perfeita

Em clima de celebração e nostalgia, Fogaça prestou homenagem ao Paladar e relembrou as origens de sua carreira. Resgatando o espírito das marmitas que marcaram seu início, o chef compartilhou dicas práticas de preparo e montagem para quem quer montar a refeição perfeita. Veja a matéria completa aqui.

Costela bovina do Fogaça

E já que a história é de celebração, nada melhor do que experimentar um dos clássicos do chef. A costela bovina, preparada com suculência e sabor marcante, é uma ótima pedida para qualquer ocasião. Veja a matéria completa.