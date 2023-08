Prêmio Rio Show 2023: Confira o restaurante eleito na categoria Melhor Custo Benefício

Prêmio Rio Show 2023: Confira o restaurante eleito Melhor Custo Benefício Foto: Imagem: reprodução do instagram @lilia.restaurante

Para eleger o melhor da culinária carioca, o Prêmio Rio show 2023 é feito por jornalistas, críticos e especialistas que escolhem entre estabelecimentos e profissionais que ganharam destaque no ano anterior. Alguns nomes, já haviam ganhado a premiação, mas novos nomes agora também podem comemorar o ganho.

De acordo com o portal O Globo, o grande ganhador do prêmio Melhor Custo Benefício, foi o Lilia, casa do chef Lucio Vieira, eleito em 2022 o restaurateur do ano. A casa combina cozinha original e refinada a preços abaixo da média. Até recentemente, o restaurante funcionava apenas no almoço, com menu fechado, sempre com duas ou três opções de entrada, principal e sobremesa, além do couvert com pães da casa.

O Lilia está localizado na Rua do Senado 45, Centro. Com funcionamento de segunda, das 11h30 às 15h. E terça a sábado, das 11h30 às 16h e das 19h30 às 22h30.