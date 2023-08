Prêmio Rio Show 2023: Confira quem ganhou como o Melhor Restaurante Italiano

Prêmio Rio Show 2023: Confira quem ganhou o prêmio de Melhor Restaurante Italiano Foto: Imagem: reprodução do instagram @padellatrattoria

O Prêmio Rio Show de Gastronomia 2023 comemora o que existe de melhor na culinária carioca. Um time formado por jornalistas, críticos e especialistas elege estabelecimentos e profissionais que se destacaram no último ano. Além de diversos nomes que já haviam ganhado o prêmio, existem novos nomes que garantiram um espaço exclusivo no prêmio.

Segundo o portal O Globo, quem levou a conquista de Melhor Restaurante Italiano foi o Padella, do chef Nello Garaventa, e ele leva o troféu pelo segundo ano consecutivo na categoria, desta vez com sua nova casa. No menu, brilham receitas com carnes consideradas de segunda, o restaurante conta com diversos pratos saborosos e que agradam aos mais diversos tipos de paladar.

Caso tenha despertado curiosidade, o restaurante está localizado na Rua Conde de Irajá 115, Botafogo. E funciona de terça a quinta, das 19h às 23h. Sexta e sábado, das 12h30 às 16h30 e das 19h às 23h. Domingo, das 12h30 às 16h30.