Prêmio Rio Show 2023: Confira quem ganhou como o Melhor Restaurante Japonês

Prêmio Rio Show 2023: Confira quem levou o prêmio de Melhor Restaurante Japonês Foto: Imagem: reprodução do instagram @harusushirj

O Prêmio Rio Show de Gastronomia 2023 celebra o melhor da cozinha do Rio de Janeiro. A premiação é composta por jornalistas, críticos e especialistas que elegem estabelecimentos e profissionais que tiveram um grande destaque no último ano. Nessa vez, novos nomes garantiram um espaço no prêmio, além dos que já haviam ganhado em outras edições.

Segundo o portal O Globo, o Haru ganhou o título de Melhor Restaurante Japonês. A casa de culinária japonesa clássica é comandada pelo paulista Menandro Rodrigues, conhecido como Nandro. Com seus peixes frescos, insumos e dedicação de Nandro, o restaurante ganhou o destaque merecido da premiação.

Haru está localizado na Rua Raimundo Correa 10, Copacabana. O horário de funcionamento é de terça a domingo, das 12h à meia-noite. Além disso, em breve, Nandro abre em Ipanema, com Elia Schramm (da Babbo Osteria), o Si-Chou, dedicado à cozinha de países como China e Coreia