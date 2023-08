Prêmio Rio Show 2023: Saiba quem foi eleito o Melhor Chef

Comandado pelo chef Rafael Costa e Silva, o restaurante carioca, instalado num casarão de 1902, é X no ranking do 50 best da América Latina. A cozinha aposta em ingredientes locais frescos, alguns de cultivo próprio, para preparar as duas sugestões de menus-degustação: o"Não me conte histórias", com três etapas e aperitivos, custa R$ 295 por pessoa. Já o "Festival", com seis etapas, sai por R$ 345 por pessoa. Foto: Leonardo Wen

O Prêmio Rio Show de Gastronomia 2023 comemora o que existe de melhor na culinária carioca. O time formado por jornalistas, críticos e especialistas elege estabelecimentos e profissionais que se destacaram no último ano. Além de diversos nomes que já haviam ganhado o prêmio, existem novos nomes que garantiram um espaço exclusivo no prêmio.

Segundo O Globo, a premiação de Melhor Chef ficou por conta de Rafa Costa e Silva, eleito novamente por seu Lasai, que em 2023 chegou ao 58º na lista do World’s 50 Best, publicação que elege os melhores restaurantes do mundo. A formação do chef foi na Espanha, ao lado de mestres da culinária contemporânea

O Lasai fica localizado no Largo dos Leões 35, Humaitá, e funciona de Terça a sexta, das 20h à meia-noite. Sábado, das 19h às 2h.