Prepare-se para a Páscoa: aprenda 3 receitas de bombom caseiro

A Páscoa de 2024 está cada vez mais próxima, e faz parte da tradição celebrá-la com muito chocolate. Nesse período, a indústria alimentícia investe pesado em produtos temáticos, mas quem deseja saborear o doce não precisa adquiri-lo pronto; é possível fazê-lo de diversas formas em casa.

Nesta matéria, separamos três sugestões deliciosas de bombons e trufas de chocolate; confira a seguir:

Bombom de morango

Chocolate e morango é uma combinação que nunca tem erro. Essa receita simples consiste em um pedaço da fruta envolto de brigadeiro branco com uma cobertura crocante de chocolate ao leite. Aprenda a fazer aqui.

Bombom de morango Foto: Petit Marie

Bombom de pão de mel

Pão de ló com doce de leite e uma cobertura generosa de chocolate meio amargo pode ser uma opção deliciosa (e, pasme: rápida) para a sua Páscoa. Confira a receita completa aqui.

Bombom de pão de mel Foto: Petit Marie

Trufa zero açúcar

Quem não consome produtos de origem animal ou açúcar também pode se deliciar com o chocolate. Essa receita substitui o leite convencional por leite de coco e utiliza cacau em pó com chocolate amargo zero açúcar. Aprenda a reproduzir aqui.

