Procurando o lugar ideal para o trabalho remoto? Selo indica top cafeterias

Selo avalia qualidade de cafeterias do DF para trabalho remoto Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O nome do selo, “Coffice”, é um a julção do prefixo “co”, de coffee (café, em inglês), e da expressão “home office” (trabalho remoto). Até terça-feira, 8 de agosto, dez cafeterias haviam sido selecionadas para receber o selo Coffice, que pretende estimular as boas práticas entre os clientes.

O selo avalia o desempenho dos estabelecimentos, desde a gastronomia, até as boas experiências e acolhimento proporcionado ao cliente. Para o local receber esse selo, são avaliados três quesitos: gastronômico, que avalia a boa comida e o café; o atmosférico, que verifica o bom serviço; e o laboral, que é ligado ao acolhimento para os trabalhadores remotos, como wifi, acomodação e tomadas.

Esse atestado de qualidade também será distribuído para cafeterias em Goiânia, Belo Horizonte e São Paulo. A iniciativa é da empresa de criação, formação e curadoria gastronômica Comida de Pensar. Segundo o G1, a experiência do coffice deve contar com o bom senso das cafeterias e dos clientes.