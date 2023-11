Procurando por um restaurante italiano em São Paulo? Conheça o Daje Roma

Entre as muitas características que a efervescente cidade de São Paulo possui está a influência italiana, que se manifesta principalmente nas atividades gastronômicas. O bairro do Bixiga é um dos lugares mais conhecidos quando se fala em massas tradicionais, no entanto existem ótimas opções de trattorias espalhadas por outras regiões.

Entre elas está o restaurante Daje Roma, localizado no bairro Pinheiros, que faz juz ao nome e oferece em seu cardápio sabores que remontam a capital da Itália. Quem deseja conhecer a casa pode experimentar destaques como o La Carbonara (R$69), feito com a receita romana-italiana original, cujos ingredientes são rigatoni, pecorino, pimenta-do-reino, ovo e guanciale; e o Pappardelle de Alcachofras, feito com manteiga de limão (R$ 69).

Para conhecer outras trattorias ao redor da capital paulistana, confira a matéria ‘5 trattorias em São Paulo que você precisa conhecer’, por Felipe de Paula.

Serviço: Rua Mateus Grou, n° 19, Pinheiros | Horário de funcionamento: de terça a sexta, das 12h às 15h (almoço) e das 19h às 23h (jantar); aos sábados, das 12h30 às 16h (almoço) e das 19h às 23h (jantar); e aos domingos, das 12h às 17h | @dajeroma_sp

