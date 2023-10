Produtor de Manhuaçu conquista título de melhor café de Minas Gerais; saiba onde comprar a bebida

Na 19ª edição do Concurso Estadual de Qualidade de Cafés de Minas Gerais, Ercilei José de Oliveira, produtor de 41 anos do interior de Manhuaçu, foi coroado o grande campeão. O evento, ocorrido na última segunda-feira, 2, em Belo Horizonte, reuniu os mais renomados produtores de café do estado e destacou a bebida oriunda de quatro regiões: Matas de Minas, Cerrado Mineiro, Sul de Minas e Chapada de Minas.

O café vencedor de Ercilei é cultivado no Sítio Pedro Varinha, uma propriedade que homenageia seu pai, situada em Manhuaçu, na Zona da Mata Mineira. Ao jornal o Estado de Minas, o produtor compartilhou o desafio enfrentado até a vitória: antes de decidir qual versão de seu café levaria ao concurso, ele degustou mais de 16 mil xícaras de diferentes tipos.

Para os apreciadores da bebida, há boas notícias. Os cafés premiados já estão à venda e podem ser encontrados na rede de supermercados VerdeMar, que sediou o evento. Alexandre Poni, sócio-diretor da rede, declarou: “Em primeiro lugar, é orgulho. Poder comprar os melhores cafés de Minas Gerais, é um orgulho tê-los dentro do VerdeMar, de poder vender os cafés campeões. Isso é orgulho pra gente.”

