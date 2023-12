Gay Savoy dá nome ao sétimo restaurante mais caro do mundo, que fica em Paris, na França. Esse chef renomado treinou o famoso Gordon Ramsay (sim, aquele mesmo, o durão do programa Hell’s Kitchen e que é jurado no Masterchef americano).

Com um menu degustação de treze etapas, o restaurante serve opções como froie gras de pato com caviar e zabaione defumado em um cardápio focado nos preparos mais criativos de deliciosos de carne. Os pratos ficam entre 385 a 626 dólares, o que equivale a quase 1.900 reais e 3.050 reais, tornando o Guy Savoy da capital francesa o sétimo restaurante mais caro do mundo!

Há também uma filial do restaurante em Las Vegas, nos Estados Unidos. Essa é uma opção mais em conta, custando aproximadamente 565 dólares (quase 2.760 reais), em um menu de jantar com treze etapas.

