Programa da Chef Paola Carosella vira destaque por um quesito especial

O programa na GNT da Paola Carosella, “Alma da Cozinheira”, está além da gastronomia bem formada e convidados famosos. Toda a produção está aderindo às iniciativas ambientais da Sony Pictures Entertainment (SPE).

Conforme informações da coluna de Flávio Ricco, do R7, entre as medidas, estão distribuições de garrafas reutilizáveis para a equipe e os demais participantes, copos de café biodegradáveis, latas de água para os visitantes, uso de carros com energia limpa e até o descarte de madeira para empresas de bioenergia.

Ecopontos também são importantes para o time de Paola para descartes e acontecem coletas de óleo, por exemplo, após usá-lo na cozinha. Além disso, o “Alma da Cozinheira” também utiliza marmitas de papelão e todos os papéis são reciclados, fora a distribuição online de documentos e a doação e reuso de materiais.

Ainda conforme a coluna, o objetivo dessa implementação nas gravações do programa, além de seguir dos alinhamentos ambientais, é poder alcançar uma produção sustentável seguindo as diretrizes globais da Sony Pictures A Greener World, da SPE.

