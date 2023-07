Projeto ensina a cozinhar de graça; veja como participar

Accademia Gastronomica ensina a cozinhar em Farol Santander Foto: Imagem: reproducão instagram @cozinhadonabenta

A Cozinha Dona Benta, um projeto da marca Dona Benta em parceria com a Accademia Gastronomica, foi idealizada pelo chef italiano Giuseppe Gerundino e estreou em maio em São Paulo.

A programação conta com diversas oficinas onde os alunos aprendem a elaborar receitas com os chefes da equipe de Giuseppe. Além disso, os participantes têm aulas de gastronomia, de forma gratuita, e aprendem quais são as principais diferenças entre cada farinha.

Após a receita estar preparada, os alunos têm a oportunidade de degustar seus pratos.

O evento acontece aos sábados, das 10h30 às 12h30, na Cozinha do 31, localizada no Farol Santander - em São Paulo. Para participar, basta acessar o instagram @cozinhadonabenta e resgatar um convite.