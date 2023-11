Proteja-se de fraudes: como reconhecer bebidas falsificadas segundo especialistas

Na Operação Primeiro Gole, quatro bairros de Campo Grande foram fiscalizados, resultando na apreensão de R$ 150 mil em bebidas adulteradas. Uma conveniência utilizava corantes e rótulos falsos para enganar os consumidores. O Procon-MS encontrou 707 garrafas de bebidas alcoólicas em quatro estabelecimentos, sendo um interditado por diversas irregularidades.

Segundo o Midia Max, especialistas aconselham os consumidores a desconfiarem de preços muito abaixo do mercado, conferirem o volume da garrafa, a cor, informações no rótulo, o lacre e o gosto da bebida. Também é importante exigir certificados de origem, nota fiscal do distribuidor e comprar em locais confiáveis.

A comercialização de bebidas falsificadas é crime, sujeito a pena de prisão e multa. Denúncias podem ser feitas no Procon Estadual, Procon Municipal e à Abrabe.

Todo cidadão que se sentir lesado em relação ao consumo pode denunciar no Procon Estadual no telefone 151 ou presencialmente na sede, das 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, na Rua 13 de Junho, 930, Centro de Campo Grande, ou no Procon Municipal pelo (67) 2020-1220 / 2020-1235.

A Decon também recebe denúncias no contato (67) 3316-9805. A Abrabe também recebe pelo e-mail denuncie@abrabe.org.br.

