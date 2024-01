Quais alimentos podem ajudar a prevenir o Alzheimer? Veja lista

O Alzheimer é uma doença que afeta mais de 1 milhão de pessoas entre 65 e 85 anos no Brasil, conforme apontam os dados disponíveis no Ministério da Saúde.

Esse e outros infortúnios relacionados à demência, de acordo com estudos e pesquisas, podem ser potencialmente retardados e combatidos por meio de hábitos alimentares que incluem o consumo de:

- Peixes;

- Legumes;

- Frutas;

- Nozes;

- Azeite de oliva.

E como toda mudança precisa ser gradativa para ser realmente aderida à rotina, com esses itens não é diferente. Aumentar o consumo desses ingredientes pode ser um desafio, mas nada que inseri-los em receitas saborosas não possa resolver.

É por essa razão que o Paladar elaborou uma lista com cinco pratos que envolvem azeite, frutas, legumes e nozes para reproduzir em casa. As sugestões estão disponíveis na matéria ‘5 receitas com ingredientes que ajudam a prevenir o Alzheimer’, por Felipe de Paula; confira aqui.