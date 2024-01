Ao longo de 2023, o Paladar foi atrás de dezenas de especialistas para testar ingredientes e produtos disponíveis no mercado. O objetivo sempre foi descobrir quais são as melhores marcas de cada categoria e avaliando as qualidades e defeitos de várias das opções que você pode encontrar no mercado.

Nossos jurados especializados avaliaram produtos como geleias, queijos, café, azeites e até eletrodomésticos culinários. Sucesso de audiência, os testes que realizamos serviram de guia de consumo para pautar uma compra informada e certeira.

Veja abaixo quais foram os testes mais visualizados pelo público do Paladar em 2023 e quais foram as marcas que ganharam o selo Paladar:

1° - Cerveja puro malte

Qual a melhor cerveja puro malte do mercado? Foto: Daniel Teixeira; DANIEL TEIXEIRA

No ano que passou, a degustação das melhores cervejas puro malte conquistou o público e se tornou nosso teste de produto mais acessado. A Spaten foi eleita a campeã entre as melhores cervejas do mercado, sendo exaltada pelos jurados pela sua leveza, sabor levemente frutado e amargor no ponto certo.

2° - Suco de uva integral

Teste de suco de uva integral do Paladar. Foto: LEO MARTINS

Nosso teste com o segundo maior número de acessos em 2023 foi o que fizemos para descobrir qual a melhor marca de suco de uva integral do mercado. A marca vencedora foi a Casa Madeira, que apresentou um suco avaliado como equilibrado, encorpado, de aroma agradável e marcante e sabor natural e acentuado da uva.

3° - Airfyer

Oito airfryers, de diferentes marcas, foram testadas pelo 'Paladar' Foto: Tiago Queiroz

A partir do preparo de porções de batata frita congelada e frango à passarinho, oito marcas de airfyer foram testadas pelo Paladar, no teste com a terceira maior audiência de 2023. Entre as marcas testadas, a Oster entregou os melhores resultados, com batatinhas crocantes e um frango de aspecto similar ao frito em óleo.

