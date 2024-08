Como fazer o pão de queijo perfeito? Aprenda receita

O pão de queijo é o lanchinho favorito do brasileiro, o que não faltam são segredos para você acertar na hora de colocar a mão na massa. Contudo, muitas pessoas não entendem a importância de cada ingrediente na composição do pãozinho já que existe uma série de possibilidades para você testar.

Um assunto bastante discutido recentemente foi sobre a alteração dos polvilhos, que podem ser doce ou azedo. Inclusive, o polvilho, vem da fécula de mandioca e é um dos ingredientes mais importantes na hora de fazer o pão de queijo.

O polvilho azedo é responsável por conferir uma textura mais aerada ao pão de queijo, fazendo com que ele cresça um pouco mais e, ao esfriar, fique mais seco. Enquanto o polvilho doce vai ajudar na textura mais suave, trazendo aquele sensação de “puxa-puxa”.

Outro item que tem sua importância na hora de fazer o pão de queijo é o leite. Essa bebida vai ser responsável em fazer o amido do polvilho inchar e se tornar gelatinoso. Por fim, acaba deixando a massa elástica. Além isso, com o leite, ela fica mais pegajosa e se torna muito mais difícil de modelar.

Veja a lista completa

PUBLICIDADE

Queijo

Se o queijo for fresco, ele contém mais água, o que resultará em um pão de queijo mais denso. Queijos muito gordurosos também deixam a massa mais pesada. Para um melhor resultado, prefira queijos mais curados. Queijos duros, como os de ralar, são excelentes para pão de queijo.

Gordura

A quantidade de gordura influencia na textura da massa. Mais gordura torna o pão de queijo mais macio, mas excesso pode deixá-lo pesado. Pode-se usar óleo, manteiga ou banha.

Sal

PUBLICIDADE

O sal serve apenas para realçar o sabor. Dependendo do queijo utilizado, o sal pode ser omitido da receita, por isso é importante ter cuidado ao adicionar sal à massa.

Ovo

O ovo influencia na textura e leveza do pão de queijo. Ele ajuda a estruturar a massa com o polvilho e também retém os gases que se formam no interior do pão.

O pão de queijo caseiro perfeito

Os chefs Gustavo Young, Larissa Januário e o empresário da lanchonete Trem Doido, Thiago Gomes esclareceram várias dúvidas para você fazer aquele pão de queijo caseiro delicioso Foto: Roberto Seba | Estadão

PUBLICIDADE

Agora que você já sabe a importância de cada ingrediente, pode encarar a cozinha e seguir essa receita sem medo. São ao todo seis ingredientes e um modo de preparo completo. Veja mais neste link.

Pão de queijo com abobrinha

Pão de queijo da Padoca do Maní Foto: Liriade/Divulgação

Mas, se você também quer fazer algo diferente na cozinha ao lado do pão de queijo. Que tal um recheio de abobrinha? Nesta receita, você cria uma massa macia, saborosa e repleta de queijo. Veja mais neste link.