Quais os 10 melhores restaurantes do Peru? Confira ranking do TasteAtlas

Por meio das informações fornecidas pelos usuários da plataforma, o TasteAtlas mantém seu objetivo de explorar a culinária mundial. Em mais uma classificação, o site divulgou quais são os melhores restaurantes do Peru.

Mas não se trata apenas disso: a plataforma também mostra as notas que cada estabelecimento alcançou, além de evidenciar quais são as especialidades dos locais.

Um dos pontos interessantes no resultado, é que Lima, capital do Peru, é a região com mais restaurante na lista dos melhores. Confira a lista em detalhes.

La Mar Cabicheria (Lima)

Isolina Taberna Peruana (Lima)

El Bodegón de Miraflores (Lima)

Astrid e Gaston (Lima)

Rafael (Lima)

El Bolivariano (Lima)

Panchita (Lima)

Restaurante Huaca Pucllana (Lima)

Antiga Taberna Queirolo (Lima)

Cozinha Ceviche de Frutos do Mae (Cuzco)

Como funciona o TasteAtlas?

O TasteAtlas opera através de recomendações de pessoas que não são especialistas na área gastronômica. Mesmo assim, as notas gerais dão destaque para restaurantes e pratos notáveis em diferentes regiões do mundo.