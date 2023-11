Quais são as 3 melhores sorveterias de São Paulo?

Há uma diversidade de sorvetes principalmente em grandes cidades, como São Paulo. Um guia completo pode ajudar. O Paladar separou três boas sorveterias onde você encontra sabores artesanais, diferentes e com maravilhosas texturas para se deliciar.

Gelato agrícola

Albero dei Gelati: Com uma unidade em Pinheiros, produz os gelatos usando ingredientes ao modo italiano, vindos de produtores conhecidos. Assim, é possível encontrar sorvetes como chocolate com cachaça, queijo Canastra com mel e castanha de caju e o spirulina com infusão de flores, por exemplo.

Gelato Vegano

Da Pá Virada: Contém um menu que é composto por sorvetes 100% artesanais com diversas opções sabores de frutas, ideais para os veganos: cacau a base de água, cambuci, açai e capuaçu. Dá para ir até uma unidade em Perdizes, pedir no delivery do pró ou pelo Ifood.

Gelato criativo

Damp: Dos sabores tradicionais aos mais diferentes, é possível provar sorvete violeta, pistache californiano, canela e coco de abóbora. Fundado em 1970, as produções são feitas na casa, sem conservantes ou qualquer ingrediente químico.

