Quais são as diferenças entre panetones industrializados e artesanais?

Com menos de dez dias até o Natal, os panetones e chocotones estão dominando os supermercados. Mas com tantas opções da iguaria natalina, fica difícil escolher o melhor produto e algumas dúvidas podem surgir neste momento. Uma delas pode ser: qual a diferença entre os panetones artesanais e os industrializadas?

Para responder à pergunta, o Paladar preparou algumas dicas, com a ajuda de chefs e confeiteiros, que podem ajudar a identificar um bom pão natalino e quais são as diferenças entre um panetone caseiro e um que vem direto da fábrica.

Segundo os chefs, um panetone artesanal entra em outro nível de produto. “Devido a sua massa de fermentação natural, os panetones artesanais se tornam mais ricos, mais macios e consequentemente mais saborosos. Dependendo da forma que foi utilizado com fermentação, terá um aroma mais perfumado e uma textura mais leve e úmida”, explicou Rafael Aoki, confeiteiro do Quincho.

Segundo o chef, o artesanal só perde para o industrializado no diz respeito a durabilidade do produto. “Por conta de sua produção ser de forma artesanal, não levam nem um tipo de amaciante artificial. Sua durabilidade é bem menor fazendo com que quatro ou cinco dias após assado o panetone possa apresentar ressecamentos e esfacelamentos em sua massa”.

