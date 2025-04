Quais as melhores marcas de milho para pipoca do mercado?

Pipoca vai bem como lanche da tarde, com alguns temperos especiais e até coberta de chocolate. Seja qual for a sua preferência, para aproveitar todos os grãos, é fundamental ter um bom milho para pipoca em casa.

Mas, diante de tantas marcas no mercado, qual escolher? Com o intuito de te ajudar nessa missão, Paladar reuniu um time de especialistas para avaliar 7 opções das prateleiras.

Para isso, pontos como rendimento do milho, sabor, formato, regularidade dos grãos crus e aparência estavam entre os critérios de avaliação. Após o teste, três marcas se destacaram:

Korin (3º lugar)

Essa marca conquistou o terceiro lugar pelo sabor delicioso, ótimo rendimento, grão cru regular e sabor suave.

PUBLICIDADE

Dona Clara (2º lugar)

Já a marca Dona Clara ocupou a segunda posição por apresentar cor branquinha, com textura crocante e grãos grandes e bonitos.

Qualitá (1º lugar)

Enquanto isso, a Qualitá saiu como campeã ao ter milho cru sem pontos pretos e render uma pipoca saborosa, grande e crocante. Veja o teste completo aqui.

Na foto milho de pipoca da marca Qualitá. FOTO FELIPE RAU /ESTADÃO Foto: Felipe Rau

PUBLICIDADE

A boa pipoca

Durante o teste para descobrir o melhor milho para pipoca do mercado, especialistas explicaram que a escolha da marca pode ajudar a ter uma boa pipoca: cheia de crocância e com o dulçor característico do milho.

Receitas com pipoca

1. Pipoca com leite em pó

Que tal apostar em uma pipoca doce? Aprenda a fazer essa receita fácil de pipoca com leite em pó para servir durante o fim de semana. Veja a receita completa aqui.

PUBLICIDADE

Deliciosa pipoca com leite em pó. Foto: Miró Gastronomia

2. Pipoca caramelizada

Ainda em um sabor doce, você pode apostar na pipoca caramelizada. O preparo tem um passo a passo simples e fica pronto rápido. Veja a receita completa aqui.

pipoca caramelizada. Foto: Adobe Stock

3. Pipoca com paçoca

PUBLICIDADE

Usando a melhor marca de milho para pipoca do mercado, você pode mesclar o petisco com paçoca, criando uma combinação diferente e saborosa. Veja a receita completa aqui.