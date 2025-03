Quais são as melhores panquecas da Europa? Veja ranking de TasteAtlas

O TasteAtlas, plataforma gastronômica mundial, divulgou um ranking atualizado em fevereiro de 2025 com as melhores panquecas do continente europeu, baseado nas experiências e opiniões de seus usuários. A lista destaca variações tradicionais do prato em diferentes países, com França e Áustria dominando o pódio.

As três melhores panquecas da Europa

A França garantiu o terceiro lugar com os Crêpes Sucrées, uma versão fina e delicada do prato. Feitos com farinha, leite, ovos, sal e, ocasionalmente, açúcar e manteiga, os crêpes doces costumam ser servidos com recheios como chantilly, frutas frescas, Nutella, mel ou xarope de bordo.

No segundo lugar, aparece a Kaiserschmarrn, tradicional panqueca austríaca conhecida como “bagunça do imperador”. Fofa, levemente caramelizada e servida em pedaços, ela é acompanhada por compotas de frutas, como ameixa, maçã ou frutas vermelhas.

O primeiro lugar ficou com o Crêpe francês, considerado a melhor panqueca da Europa. Originário da região da Bretanha, o prato é feito com farinha de trigo, ovos, leite e manteiga, sendo preparado em frigideiras especiais e servido com recheios variados. Veja o ranking completo aqui.

Top 10

Crepe - Bretanha, França Kaiserschmarrn - Áustria Crêpes sucrées - França Crepes de Nutella - França Crepes Normandos - Normandia, França Blini - Rússia Poffertjes - Holanda Syrniki - Rússia Placki ziemniaczane - Polônia Bulviniai blynai - Lituânia

A panqueca ao redor do mundo

Se essas versões europeias despertaram seu apetite, saiba que as panquecas são um prato universal, presente em diversas culturas ao redor do mundo. Cada país adapta a receita de acordo com seus costumes gastronômicos, criando variações únicas. Veja a matéria completa aqui.

TasteAtlas

O TasteAtlas é um guia global que reúne diferentes elementos gastronômicos, sejam eles alimentos ou bebidas. A partir das experiências e opiniões dos usuários sobre esses itens, rankings são criados para eleger os melhores da categoria.