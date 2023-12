Quais são as tendências do chocolate para o ano de 2024?

O grupo suíço Barry Callebaut, responsável por liderar a venda mundial de chocolates de alta qualidade tem estudado as tendências de venda e consumo do produto em escala global para 2024 e os anos subsequentes, levando em consideração as constantes preocupações financeiras decorrentes vários fatores que afetam relações de trabalho e a economia em geral.

Segundo as informações dispostas no Food Ingredients First, os consumidores têm adquirido cada vez mais consciência não apenas de seus gastos, como também acerca dos valores e do nível de transparência ética das fabricantes.

Com isso, a empresa prevê que a tendência é que haja um crescimento significativo na compra de chocolates que, embora tenham preços mais salgados, ofereçam uma dose elevada de qualidade. Isso, em tese, funcionará como pequenos momentos de luxo ao consumidor, mesmo em meio a dificuldades que envolvem os gastos.

Ainda, o grupo suíço categorizou as tendências para os próximos 12 meses em três tópicos: Indulgência Intensa, Indulgência Consciente e Indulgência Saudável, que, de forma simplificada, indicam respectivamente o público que preza por experiências multissensoriais; o público que consome de forma equilibrada, sem comprometer o bem-estar físico e mental tanto coletivo quanto individual; e o público que prioriza a saúde por meio de escolhas na alimentação - o que certamente inclui o chocolate.

Receitas testadas e aprovadas

PUBLICIDADE

O Paladar possui uma série de receitas testadas e aprovadas que são extremamente saborosas, e podem ser feitas no conforto de casa, agradando a todos os gostos. Confira aqui!