Quais são as três melhores marcas de suco de laranja do mercado? Especialistas revelam

Os sucos de laranja disponíveis no mercado podem apresentar um sabor amargo devido à produção a partir de concentrados, aromatizantes ou corantes, como ressaltaram especialistas durante o teste promovido pelo Paladar.

A matéria de Danielle Nagase revelou o resultado da degustação, desta vez para desviar dos gostos desagradáveis e descobrir as três melhores marcas do produto entre as 11 selecionadas.

Fazenda Bela Vista OQ Pratis

A primeira colocada destacou-se especialmente por apresentar um sabor mais próximo ao natural, além do aroma e aparência agradáveis. Já a Pratis foi elogiada pelo sabor equilibrado, boa aparência e textura.

Por fim, a terceira colocada perdeu pontos devido ao aroma desagradável evidente, mas permaneceu no pódio principalmente pela textura com gominhos e sabor agradável, características do fruto. Quer saber mais detalhes? Leia o conteúdo completo.