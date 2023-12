Quais são os melhores caldos de carne do mercado? Especialistas elegem top 3

Fazer um caldo de carne é fácil. Basta colocar ossos bovinos com alguns vegetais e especiarias em água para cozinhar. No entanto, o tempo é o grande vilão do preparo, viso que uma porção pode levar horas de cocção.

Felizmente, a indústria alimentícia apresenta algumas soluções para quem não abre mão de uma comida saborosa e precisa de praticidade na cozinha: os caldos industrializados, disponíveis em tabletes, em pó ou em forma líquida, à venda na maior parte dos mercados brasileiros por preços muito acessíveis e em grande variedade de marcas.

Com o intuito de saber quais marcas oferecem mais qualidade, o Paladar reuniu um time de especialistas para avaliar o sabor, o aspecto visual e o aroma dos produtos. Ao todo, foram testadas às cegas 13 marcas diferentes, e o júri elencou um ranking, com menção honrosa às três promeiras colocadas:

1° lugar: Swift

2° lugar: Davozzi

3° lugar: Sazon

Confira o ranking completo das 8 marcas, bem como as impressões dos jurados sobre cada uma na matéria completa de Danielle Nagase, que pode ser acessada aqui.

