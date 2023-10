Quais são os melhores espumantes do Brasil? Veja lista

Na última sexta-feira (6), durante a 13ª edição do Concurso do Espumante Brasileiro realizado em Garibaldi (RS), treze espumantes conquistaram a medalha de ouro. O que chama a atenção é que seis desses rótulos foram da variedade mais adocicada, incluindo moscatéis e demi-sec, enquanto um deles era um espumante safrado mais antigo, de 2012.

Segundo o Paladar, no total, foram inscritas 505 amostras para a competição, estabelecendo um novo recorde; em 2021 (o concurso é realizado a cada dois anos), foram 425 inscrições. As amostras premiadas representam seis dos oito estados brasileiros que participaram da competição, incluindo rótulos de Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Confira os vinhos premiados, classificados pelo seu estilo:

GRANDE MEDALHA DE OURO

Nature

PUBLICIDADE

- Fenice Espumante Nature Branco 2018, de Videira (SC)

- Miolo Iride Espumante Nature 2012, de Bento Gonçalves (RS)

Brut

- Biografia Espumante Brut Rosé 2017, de Bento Gonçalves (RS)

- Garibaldi Vero Espumante Brut Rosé 2023, de Garibaldi (RS)

PUBLICIDADE

- Valmarino Espumante Brut Tradicional 2018, de Pinto Bandeira (RS)

- Zanella Blanc de Blanc Brut, de Antônio Prado (RS)

Moscatel e demi-sec

- I Love Wine Espumante Moscatel Branco, de Caxias do Sul (RS);

- Monte Paschoal Dedicato Espumante Brut Champenoise, de Farroupilha (RS);

PUBLICIDADE

- Casa Valduga Premivm Espumante Moscatel, de Bento Gonçalves (RS);

- Cave Antiga Espumante Moscatel 2018, de Farroupilha (RS);

- Dom Naneto Espumante Moscatel Rosé, de Garibaldi (RS)

- Chandon Passion, de Garibaldi (RS)

- Casa Perini Espumante Branco Cristal Demi-Sec, de Farroupilha (RS)

PUBLICIDADE

OS DESTAQUES

- Gazzaro Branco Espumante Brut, de Flores da Cunha (RS), como espumante branco charmat;

- Pedrucci Espumante Brut Tradicional 2022, de Garibaldi (RS), como espumante branco tradicional;

- Garibaldi Espumante Prosecco Rosé 2023, de Garibaldi (RS), como espumante rosé charmat;

- Salton Évidence Cuvée Espumante Brut Rosé, de Bento Gonçalves (RS), como espumante rosé método tradicional;

PUBLICIDADE

- Salton Espumante Moscatel, de Bento Gonçalves (RS), como espumante moscatel;

- Família Bebber Espumante Nature, de Flores da Cunha (RS), como espumante nature.

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar possui uma série de receitas testadas e aprovadas que são extremamente saborosas, e podem ser feitas no conforto de casa, agradando a todos os gostos. Confira aqui!