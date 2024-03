Quais são os melhores vinhos para acompanhar chocolates?

Os vinhos fortificados são os mais adequados para combinar com chocolates, principalmente devido à intensidade que ambos apresentam, como enfatiza Eduardo Sartori, presidente da ABS-Campinas, na matéria de Suzana Barelli.

Entre os exemplos, o Malvasia, um estilo da ilha da Madeira, é indicado por ser elaborado com uvas brancas e ter uma potência marcante. Por sua vez, o Banyuls, do sul da França, é uma excelente opção para degustar com chocolates amargos.

A lista prossegue com o Cream, da categoria Jerez, que harmoniza bem com chocolates que possuem principalmente sabor de caramelo. Por fim, os vinhos tawny e rubi, estilos dos vinhos do Porto, são os mais conhecidos e a escolha entre eles dependerá do tipo de chocolate.

Em resumo, ao combinar vinhos e chocolates, é essencial que os vinhos complementem as características do chocolate ou sejam parecidos, proporcionando uma experiência harmoniosa ao paladar. Leia o conteúdo na íntegra para saber mais.