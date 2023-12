Quais são os países que mais consomem café no mundo?

O café está na mesa dos brasileiros diariamente, principalmente de manhã. Mas será que o Brasil entra em um ranking dos 10 países que mais consomem café no mundo? Quais são as demais localidades que podemos contar com a bebida?

Para responder esses questionamentos, o GZH separou uma lista do assunto, a partir de um levantamento da International Coffee Organization, que trouxe o resultado ao calcular a quantidade em kg de consumo por pessoa no período de um ano.

Já adiantamos que, não, o Brasil não entrou nem para os 10 países que mais consomem o café no mundo. O pódio foi ocupado pela Finlândia, em primeiríssimo lugar, enquanto Noruega e Islândia ficaram em segundo e terceiro, respectivamente.

Confira:

1. Finlândia;

2. Noruega;

3. Islândia;

4. Dinamarca;

5. Holanda;

6. Suécia;

7. Suiça;

8. Bélgica;

9. Luxemburgo;

10. Canadá.

