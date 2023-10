Quais são os três chefs com a maior quantidade de estrelas Michelin do mundo?

O propósito original do Guia Michelin, que foi criado em 1900, era impulsionar as vendas de pneus através do incentivo a longas viagens de carro. Ao longo de suas edições, os restaurantes de maior destaque passaram a ganhar estrelas, e isso se tornou um dos maiores reconhecimentos do ramo gastronômico.

Hoje, os restaurantes de maior renome no mundo são contemplados com até três estrelas Michelin, e alguns chefs passam de dez. Certamente, o guia se propõe a avaliar somente os estabelecimentos, e não os profissionais, mas o reconhecimento cai inevitavelmente sobre o trabalho deles.

É o caso de Pierre Gagnaire, Gordon Ramsey e Alain Ducasse, que possuem 14, 17 e 21 estrelas, respectivamente. O que justifica esse fenômeno é o fato de que os chefs, no decorrer de suas carreiras, operaram em diferentes cozinhas em vários países e continentes. Ducasse, por exemplo, lidera o ranking porque já esteve na supervisão de 34 restaurantes espalhados por sete países europeus, asiáticos e americanos, segundo informações da Food & Wine.

