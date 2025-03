Qual a diferença da cerveja Pilsen e puro malte?

Quando o assunto é cerveja, percebe-se que a bebida clássica possui diferentes famílias e intensidades, com singularidades entre elas. Aqui no Brasil, existem duas categorias que se destacam no paladar dos brasileiros e garantem um espaço marcante na rotina dos fãs de uma cervejinha: a Pilsen e a Puro Malte.

Para quem está começando no mundo da cerveja e tem dúvidas sobre as diferenças entre esses dois tipos, aqui estão as principais características que os tornam únicos. Veja:

Diferença entre Pilsen e puro malte

A Pilsen é facilmente reconhecida por ser uma cerveja mais clara, de coloração dourada, e com bastante espuma e borbulhas. No paladar, ela tem uma amargura mais sensível, sendo vista como alta drinkability.

Na teoria, ela deveria ser feita com um bom malte e um bom lúpulo, tanto para perfumar quanto adicionar notas mais amargas. No entanto, caso ela apresente notas frutadas, de mel ou algum outro aroma, isso pode indicar algum defeito.

Por outro lado, segundo o sommelier de cervejas Guto Procópio, para uma cerveja ser considerada Puro Malte, ela deve conter exclusivamente malte de cevada na composição. Isso significa que não há substituição por outros açúcares, como arroz, milho ou açúcar cervejeiro.

