Qual a diferença entre alimento nutricional e funcional?

A comida é capaz de reunir muitos aspectos, como sabor, tradições, inovações, integrar relações sociais e outros diversos pontos. E, acima disso, está sua função principal, que é alimentar o ser humano e assegurar seu bom funcionamento.

Diferentes alimentos possuem diferentes características e propriedades, portanto seu consumo pode serir para funções específicas. A aveia, por exemplo, é um cereal consumido há milênios pela humanidade, e é uma excelente reguladora de níveis de colesterol na corrente sanguínea, protegendo as artérias.

O leite fermentado com lactobacilos é outro exemplo, atuando na manutenção da microbiota intestinal. Esses exemplos pertencem ao setor dos alimentos funcionais, que, de acordo com a professora de Nutrição da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Brunna Boaventura, “[...] é categorizado a partir de normas vindas de órgãos regulatórios, como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), no nosso país”.

Já os alimentos nutricionais correspondem aos itens que oferecem nutrientes - isto é, componentes químicos - indispensáveis para a nossa sobrevivência. Nessa lista entram comidas que, em sua maioria, são de origem vegetal, como frutas, verduras e legumes, além de gorduras benéficas (azeite) e peixes ricos em ômega 3.

