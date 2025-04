Qual a diferença entre panetone e colomba pascal? Veja explicação de especialista

Épocas comemorativas diferentes e produções distintas. Porque não, panetone e colomba pascal não são a mesma coisa, embora pareçam principalmente quando o assunto é aparência.

Para entender melhor as diferenças, Paladar consultou Larissa Brito, chef de Boulangerie do Le Cordon Bleu São Paulo. Inicialmente, a profissional revela que, realmente, os ingredientes são basicamente os mesmos, com pequenas alterações.

No entanto, o sabor não é igual. A colomba pascal entrega um gosto mais cítrico e adocicado, enquanto o panetone carrega toque amanteigado e, geralmente, possui a presença de baunilha e laranja.

Outro ponto que mostra a diferença entre essas produções é o formato. A colomba pascal busca imitar uma pomba visualmente, já o panetone é tradicionalmente redondo.

Também dá para diferenciar esses preparos pela massa: a da colomba deve ser úmida e macia, e a do panetone apresenta elasticidade e é parcialmente fibrosa.

Melhor colomba pascal do mercado

Como mencionado anteriormente, as épocas em que essas produções ficam em alta são distintas. Portanto, em abril, você pode aproveitar a colomba pascal. Para te ajudar na escolha, Paladar realizou um teste.

Dessa vez, 13 marcas de colomba pascal, artesanais e industrializadas, foram encomendadas e colocadas à prova por especialistas sem as respectivas embalagens.

O teste cego considerou versões com frutas e recheio de chocolate em gotas.

