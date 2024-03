Qual a diferença entre panetone e colomba pascal?

Nos períodos que antecedem o Natal, um doce que chega em peso nas prateleiras dos supermercados é o panetone - ou a sua variação mais famosa, o chocotone -, já na Páscoa, competindo espaço com os ovos de chocolate, chega a colomba pascal.

Se você experimentou as duas ao menos vez na vida, certamente percebeu que suas semelhanças são muitas, e isso acontece porque são ‘primas’. De origem italiana, ambas as receitas são classificadas como pães doces recheados com frutas cristalizadas, mas não são a mesma coisa.

É fácil pensar que a colomba não passa de um panetone em formato diferente para ser vendido entre os meses de março e abril, porém seus modos de fabricação implicam em técnicas bem diferentes, que resultam em características muito específicas.

Para começar, embora os ingredientes para fazer a massa sejam os mesmos, suas proporções são outras. A massa da colomba leva doses maiores de açúcar, água e manteiga, conferindo maior umidade. Por ser disposta em uma forma mais plana, que tem formato de pomba, seu tempo de forno é mais rápido, e a cobertura de açúcar leva uma atenção especial para não amargar.

No que tange ao recheio, embora possa variar bastante tal qual o panetone, a receita original consiste apenas em raspas de laranja ou pedaços cristalizados da laranja, e não frutas sortidas como uva passa, damasco, cidra etc.

