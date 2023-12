Qual a maneira certa de guardar abacate?

Utilizado em receitas doces e salgadas, o abacate é uma das frutas mais versáteis que existem por sua consistência cremosa e sabor suave, que permitem a junção de diversos temperos ou outros ingredientes como leite e açúcar, que o transformam em uma saborosa bebida, um sorvete refrescante ou até mesmo um delicioso guacamole.

O abacate, que é originário do México, é essencial para quem deseja ter uma alimentação saudável e, ainda assim, diversa. Isso porque ele se encaixa bem como um petisco, recheio de torradas e sanduíches, panquecas e saladas (tanto de folhas e legumes quanto de outras frutas).

Há, no entanto, um empecilho para quem deseja consumir a fruta com mais frequência: sua durabilidade. Como o abacate não tem conservantes, alguns cuidados devem ser tomados para aumentar sua vida útil, ainda mais com as constantes ondas de calor recentes, que afetam significativamente qualquer alimento natural.

Para isso, Cecília Whately, sócia-diretora da fazenda de abacates “Carlini” e a nutricionista e mestre em Ciências dos Alimentos, Lígia Prestes, afirma, em entrevista ao Paladar, que a melhor forma de armazenar o abacate depois de aberto é embrulhado em plástico filme na geladeira, longe de outros frutos que possuem muito etileno (hormônio responsável por amadurecer as frutas), como banana e mamão.

Outras dicas e receitas com o abacate estão disponíveis na matéria ‘Especialistas ensinam tudo sobre abacate; veja receitas e dicas’, por Felipe de Paula, que pode ser lida na íntegra aqui.

