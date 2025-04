Qual a melhor marca de café solúvel?

Um bom café tem aroma marcante, que invade o ambiente, e sabor irresistível. Existem algumas marcas de café solúvel no mercado, por exemplo, mas você sabe qual comprar? Paladar realizou um teste com especialistas para te ajudar nessa missão.

Porque não, café solúvel não é tudo igual. Na degustação, que ocorreu às cegas -ou seja, sem que os experts soubessem da seleção-, 6 marcas de café solúvel arábica liofilizado, disponíveis aos consumidores, foram colocadas à prova.

Durante a avaliação, notas olfativas e gustativas, persistência, corpo e intensidade estavam entre os principais critérios. Veja abaixo quais marcas se destacaram no pódio:

Três Corações Portinari (3º lugar)

PUBLICIDADE

Em terceiro lugar, essa marca recebeu elogios pela leve doçura e alta intensidade, tratando-se de um 100% arábica que ficou entre os favoritos dos especialistas.

Juan Valdez (2º lugar)

Enquanto isso, esse outro café garantiu um lugar no pódio ao apresentar notas de malte no sabor, também com dulçor agradável, além de ser mais encorpado.

Native (1º lugar)

A marca que levou o Selo Paladar foi descrita como balanceada, tendo retrogosto agradável, corpo médio-alto e dulçor “melado”. Veja o teste completo aqui.

PUBLICIDADE

Paladar testou às cegas cafés solúveis liofilizados e Native ganhou o pódio. Foto: Alex Silva

Leia também Conheça o regulamento do Paladar Testou 2025

Veja também: melhor colomba pascal do mercado

A produção, que tomou conta das prateleiras na Páscoa, recebe esse nome porque leva o formato de ‘’pomba’', do italiano, colomba, sendo uma representação da paz e ressureição de Cristo. Não sabe qual pão doce comprar?

Além do café solúvel, veja outro teste completo do Paladar, que revelou a melhor colomba pascal do mercado e foi além do significado, considerando principalmente sabor, textura e apresentação durante a degustação às cegas.