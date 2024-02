Qual a melhor panela para fazer doce de leite?

Uma das iguarias culinárias mais famosas no Brasil e na América latina é o doce de leite. Feito a partir do leite e do açúcar, o creme pode ser consumido como uma sobremesa única ou pode ser apreciado de outras formas, como cobertura para panquecas, sorvetes, bolos, pudins e até mesmo para rechear bombons.

Para aqueles que amam doce de leite e pretendem testar receitas em casa, há algumas técnicas que podem ajudar no processo. Ao Paladar, a chef Ludmilla Ferreira, docente do curso de gastronomia do Senac, mostrou como o seu doce de leite pode ficar ainda mais irresistível e saboroso seguindo certas dicas.

A panela, por exemplo, é uma dar partes que precisa ser pensada antes de começar a fazer o doce. As panelas de fundo triplo, ou simplesmente panelas mais grossas, são as melhores opções, pois vão auxiliar no controle de temperatura da receita. Fique atento e prefira panelas menores, porque as que são muito grandes aumentam a velocidade da evaporação do leite, deixando o doce mais escuro e talhado.

Para saber mais dicas e técnicas para preparar um doce de leite perfeito, leia a matéria completa.